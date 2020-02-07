Hatay'ın 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu.Hataylılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Hatay'ın ilçe ilçe nüfusu...

1 15 Altınözü Erkek 31002 Kadın 29743 Ölçüm bazında 60745