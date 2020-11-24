Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin’in, Covid-19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin’in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.

FADIL KESKİN KİMDİR?

1955 yılında Çaylı’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ocaklı’da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Dörtyol’da bitirdi.

İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde iş hayatına başladı. 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP’den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanının görevden ayrılması nedeniyle 2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı olan Fadıl Keskin seçimleri kazanmıştır.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile ilgili Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda koronavirüse yakalandığı duyurulmuştur.