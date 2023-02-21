Hatay'ın tek yıkılmayan ilçesi Erzin hakkında kritik detay! CHP'li başkan, AK Partili başkanın başarasını sahiplenmiş!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilesinde 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 11 ili etkileyen deprem felaketinde Hatay ili büyük hasar aldı. Birçok binanın yıkıldığı ilde Erzin ilçesindeki binaların sapa sağlam olduğu görüldü. Yaşanan olayın ardından CHP'li Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu bu başarıyı sahiplenerek binaların yapımının iyi denetlendiğini, kaçak yapılara izin vermediğini söylemişti. Ancak gerçek tam tersi çıktı.

ŞENTÜRK: ONUN DÖNEMİNDE YAPILAN 10 BİNADAN 8'İ HASARLI

Gazeteci Erem Şentürk, Erzin ilçesinde yaptığı araştırmalar sonucu, Ökkeş Elmasoğlu'nun döneminde yapılan 10 binadan 8'nin hasarlı olduğunu ifade etti. Şentürk, "Daha yeni bir belediye başkanı olmuş. 3 yıl olmuş belediye başkanı olalı. Onun belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bina 10. 10 binadan 8'i hasarlı. Geri kalan binaların bu belediye başkanı ile hiç ilgisi yokmuş" dedi.

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AK PARTİLİ BAŞKANIN BAŞARISINI SAHİPLENMİŞ

Haber7'nin haberine göre 2009-2019 yılları arasında Erzin'i yöneten AK Partili Kasım Şimşek'in göreve gelir gelmez imar ruhsatını 4 kat olarak sınırladığı öğrenildi. 10 yıl boyunca bütün ilçede uygulanan "azami 4 kat" kuralının yalnızca geniş caddelerde 1 kat esnetildiği, bunun yanı sıra tavizsiz olarak bütün ilçe genelinde uygulandığı belirlendi.

ELMASLOĞLU 4 KAT SINIRINI 7'YE ÇIKARMIŞ

2019'daki yerel seçimleri kazanan CHP'li Ökkeş Elmasoğlu'nun ise göreve gelir gelmez "4 kat" uygulamasını lağvederek 7 kata kadar ruhsat verdiği tespit edildi.

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AK PARTİLİ BAŞKAN KONUŞTU:"CHP’NİNKİ BİRAZ ŞOV OLDU BENCE"

Elmasoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren önceki dönem AK Partili Kasım Şimşek, çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Partili Kasım Şimşek, “Kendi döneminde pek bina da yapılmadı. 10 yıl imar planını ben yaptım. 4 katlık ruhsatı veren benim. Mal sahipleri ve müteahhitler sağlam yaptı. Yapı denetim denetledi. Olay bu. CHP’ninki biraz şov oldu bence" dedi.

Kasım Şimşek

"5 KAT YAPMIŞTIK, CHP’Lİ BAŞKAN GELDİĞİNDE 6-7 KATA ÇIKARTTI"

Kendi döneminde müteahhitler ile yapı denetim şirketleri de dahil deprem yönetmeliğine uyulduğunu vurgulayan ve 4-5 kat üzerine müsaade etmediğini dile getiren AK Partili Şimşek, “2009’da 4 kat yapmıştık. 2011’de sadece cadde üzerinde 5 kat yapmıştık. CHP’li başkan geldiğinde 6-7 kata çıkarttı. Ben görevde kalsaydım yine ruhsatı 4 kata düşürecektim” diye konuştu.

Elmasoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Kasım Şimşek, “Bunun belediye ile bir alakası yok. Yapı denetim şirketleri geliyor kontrol ediyor” dedi.