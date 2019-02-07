Hatay’ın üç ilçesinde şiddetli fırtına ve yağmur riski nedeni ile okullar tatil edildi

Hatay'ın İskenderun. Belen ve Arsuz ilçelerinde şiddetli fırtına ve yağmur nedeni ile okullar bir gün tatil dildi.

İskenderun körfezinde öğleden sonra etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına özellikle Belen'in yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesinin büyük bölümü , Arsuz ilçesinin ise Nardüzü, Karaağaç mahallelerinde ve İskenderun'un ise Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintileri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandı. İskenderun balıkçı barınağında ise bazı balıkçı teknelerinde fırtınada çıkan dalgalardan dolayı çarpışmadan kaynaklı hasarlar oluştu. Gece barınağa gelen balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdılar. konu ile ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İskenderun ve Belen ilçelerinde 07.01.2019 perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların Arsuz ilçesinde ise bazı okullarda eğitim bir gün ara verildiğini belirterek Perşembe günü şiddetini arttırması beklenen fırtına ve sağanak yağmura karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA