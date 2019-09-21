Hatay’ın Yayladağı ilçesinde vatandaşlar Bülent Serttaş konseriyle coştular

Hatay'ın Yayladağı İlçesinde düzenlenen festival kapsamında konser veren Bülent Serttaş Yayladağlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Konser açılış konuşmasını yapan Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, 24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlemeyi planladıkları konserin, şehit cenazeleri sebebiyle ertelediklerini dile getirerek, bu gün bu mekanda sevilen sanatçı Bülent Serttaş'ı Yayladağı'nda ağırlamanın ve Yayladağlılarla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade ettii.

Urfa Sıra gecesi ekibinin sahne almasıyla başlayan konseri yaklaşık 4 bin kişi tarafından izlendi.

Daha sonra sahne alan Bülent Serttaş türkü ve şarkıları Yayladağlılarla birlikte söyledi.

Hatay AK Parti Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise yaptığı konuşmada, " Gerçekten burada olmaktan gurur duyuyoruz, mahşeri bir kalabalık var yaşlısı,genci Hatay'ın her ilçesinden akın,akın gelmişler, Yayladağı Belesiye Başkanı Mustafa Sayın'a böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Ak Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Ak Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA