Hatayspor 0– 0 Adana Demirspor | Maç sonucu, özeti Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın kazananı olmadı. Mücadele sonucu skorlar 0-0 olarak sonuçlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi. 5. dakikada sol kanattan Vargas'ın ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Munir topu son anda kornere gönderdi. 8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi. 22. dakikada sol kanattan Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti. 23. dakikada sağ kanattan topu ceza sahası önüne kadar getiren Akintola'nın pasında, ceza sahası içinde topa vuran Bjarnason'un şutunda, top direğin üstünden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. 46. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Bjarnason'nun vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 51. dakikada Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutunda, top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 53. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir, topu son anda çıkardı. Munir'den dönen topta kale önünde yaşanan karambolde Hatayspor savunması gol çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmayı başardı. 86. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan taç çizgisi önünde kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 87. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa vuran Boudjemaa'nın şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri