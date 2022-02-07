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  3. Hatayspor 0 - 2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Hatayspor 0 - 2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldiği maçta Antalyaspor, Hatayspor'u 2-0 yendi.

Hatayspor 0 - 2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Hatayspor 0 - 2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Hatayspor 0 - 2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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