Hatayspor 0 - 4 Kayserispor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’in 7.haftasında Hatayspor'a konuk olan Kayserispor mücadeleyi 4-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatayspor 0 - 4 Kayserispor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

2. dakikada Yukatel Kayserispor penaltı kazandı. Konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lobjanidze, topu uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, topun Lobjanidze'nin eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mensah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

9. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

17. dakikada Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Thiam'a vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu uzanarak aldı.

29. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan yaptığı ortada Kayserispor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Boudjemaa'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti.

30. dakikada Ribeiro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Hatayspor 0 - 4 Kayserispor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

35. dakikada Kayserispor savunmasının geri pasında araya giren El Kaabi kaleci Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Thiam'ın pasında kaleci Erce Kardeşleri geçen top Cardoso'nun önünde kaldı. Cardoso'nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2.

Yukatel Kayserispor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

Hatayspor - Kayserispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Soni'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt topu son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Soni'nin sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

73. dakikada oyuna sonradan giren Soni, ceza sahası içinde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Ev sahibi ekibin değişiklik hakkı kalmayınca maçın kalan dakikalarında sahada 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Hatayspor 0 - 4 Kayserispor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

87. dakikada konuk Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Bertolacci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada Kayserispor bir kez daha penaltı kazandı. Falette'nin ceza sahası içerisinde Gavranovic'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4.

Müsabaka konuk takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor 0 - 4 Kayserispor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Sadık Baş (Dk. 62 Falette), Adekugbe (Dk. 46 Kaan Kanat), Ribeiro, Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Boudjemaa (Dk 62 Soni), Onur Ergün (Dk. 46 Aabid), El Kaabi, Lobjanidze, Louis (Dk. 62 Varga)

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Carole, Cardoso (Dk. 84 Bertolacci), Kolovetsios, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 79 Ackah), İlhan Parlak (DK. 64 Gavranovic), Campanharo (Dk. 79 Kemen), Thiam

Gol: Dk. 5 Mensah (Penaltıdan), Dk. 44 Cardoso, Dk. 87 Bertolacci, Dk. 90 Gavranovic (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Falette (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Bilal Beyazıt (Yukatel Kayserispor)

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