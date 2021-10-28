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Hatayspor 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, Süper Ligin 11.haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Hatayspor 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Atakaş Hatayspor, Süper Ligin 11.haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Münir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Traore, Ribeio, Al Kaabi, Ayoub, Lobhanidze, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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