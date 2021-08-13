Denizlispor 0- 2 Bandırmaspor | Maç SonucuBalıkesirspor 1-0 Boluspor | Maç SonucuAltay 3-0 Kayserispor | Maç SonucuSon dakika! Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fatih Dönmez, Bozkurt'ta açıklamalarda bulundu!Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç SonucuSelman Çiftkanatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Selman Çiftkanatlı'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl?Yaşar Bağdatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Bağdatlı neden vefat etti?Sabiha Gökçen'deki kuş sürüsü uçuşlara engel oldu! Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inmek zorunda kaldı!Eskişehirspor üzen haberi duyurdu | Futbolcu Selman Çiftkanatlı trafik kazası geçirdi!Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere 57 kişi öldü
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Lige ara verilen bu yaz döneminin ardından taraftarlar yeni sezonu merakla bekliyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ilk hafta Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 1-1'lik biten maçta taraflar puanları paylaştı.

HATAYSPOR 1-1 KASIMPAŞA MAÇI SONUCU

18. dakikada Valentin Eysseric serbest vuruşta direkt kaleye vurdu ve  muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda Kamara kafayı vurdu ve top üst direkten dödü

72. dakikada Lobzhanidze, ceza sahasında Sain-Louis ile paslaştı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu eşitledi.

Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT