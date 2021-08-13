Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 1-1'lik biten maçta taraflar puanları paylaştı.

HATAYSPOR 1-1 KASIMPAŞA MAÇI SONUCU

18. dakikada Valentin Eysseric serbest vuruşta direkt kaleye vurdu ve muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda Kamara kafayı vurdu ve top üst direkten dödü

72. dakikada Lobzhanidze, ceza sahasında Sain-Louis ile paslaştı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu eşitledi.

Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.