Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | Maç Sonucu
Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Lige ara verilen bu yaz döneminin ardından taraftarlar yeni sezonu merakla bekliyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ilk hafta Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 1-1'lik biten maçta taraflar puanları paylaştı.
HATAYSPOR 1-1 KASIMPAŞA MAÇI SONUCU
18. dakikada Valentin Eysseric serbest vuruşta direkt kaleye vurdu ve muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda Kamara kafayı vurdu ve top üst direkten dödü
72. dakikada Lobzhanidze, ceza sahasında Sain-Louis ile paslaştı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu eşitledi.
Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.