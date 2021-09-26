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Hatayspor 1- 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Hataysporu 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Hatayspor 1- 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Hataysporu 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Diego Rossi ilk golünü attı, Enner Valencia da Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı. Fenerbahçe'nin gollerini 17'de Diego Rossi, 30'da Novak kaydetti. Hatayspor'un golü 70'te Saint-Louis'den geldi. 

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Valencia, Berisha.

Hatayspor 1- 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

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