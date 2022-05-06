Gaziantep FK 1–1 Kayserispor | Maç sonucuHatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucuZelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!On Numara sonuçları 6 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 6 Mayıs 2022Küba'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!Son dakika! Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!TV8 canlı yayın Survivor All Star 97. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 5. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 20. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın İyilik 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36.hafta maçında Hatayspor'a konuk olan şampiyon Trabzonspor rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un golünü 90+4.dakikada Diouf, Trabzonspor'un golünü ise 56.dakikada Djaniny kaydetti.

Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Berat Ayberk Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. Maçın

62. dakikasında tribünlerden inerek sahaya giren bir taraftar kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına koşarak sarıldı. Emniyet güçlerinin taraftarı dışarı çıkarmasının ardından oyun yeniden başladı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

81. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı

90. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

90+4 Hatayspor beraberliği yakaladı. Adekugbe’nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf'un altı pas üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Volkan Bayaraslan, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 46 Benzia), Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde (Dk. 76 Kahraba), El Kaabi (Dk. 64 Diouf), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 76 Muhammed Mert)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Visca), Kouassi (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 72 Nwakaeme)

Gol: Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 90+4 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 32 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Hatayspor 1–1 Trabzonspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT