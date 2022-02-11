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Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ev sahipliği yapan Hatayspor, Göztepe'yi 2- 1 mağlup etti.

Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Göztepe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Hatayspor – Göztepe maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın canlı yayın linkine haberimizde yer verdik...

Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

HATAYSPOR 2- 1 GÖZTEPE | MAÇ SONU

- Trabzonspor, ligde en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

- Sonuçlar

Bugün:

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1

- Puan durumu

Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU
O    G    B    M    A    Y    Av.    PUAN
1.TRABZONSPOR    25    18    6    1    44    18    26    60
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR    24    14    6    4    36    18    18    48
3.ADANA DEMİRSPOR    25    11    8    6    39    27    12    41
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK    24    12    4    8    34    23    11    40
5.AYTEMİZ ALANYASPOR    25    11    7    7    44    36    8    40
6.FENERBAHÇE    25    11    7    7    38    30    8    40
7.ATAKAŞ HATAYSPOR    25    12    3    10    37    39    -2    39
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.    25    10    8    7    36    32    4    38
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ    24    10    5    9    32    31    1    35
10.YUKATEL KAYSERİSPOR    25    9    8    8    36    36    0    35
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR    25    8    10    7    33    30    3    34
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK    25    9    6    10    30    39    -9    33
13.GALATASARAY    25    7    8    10    30    35    -5    29
14.KASIMPAŞA    25    7    7    11    32    34    -2    28
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR    25    7    7    11    26    34    -8    28
16.GÖZTEPE    25    7    6    12    29    35    -6    27
17.GZT GİRESUNSPOR    25    7    5    13    23    28    -5    26
18.ÇAYKUR RİZESPOR    25    6    5    14    22    42    -20    23
19.ALTAY    25    6    4    15    26    38    -12    22
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR    24    4    4    16    19    41    -22    16

Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU
- Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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