Hatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Göztepe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Hatayspor – Göztepe maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın canlı yayın linkine haberimizde yer verdik...

HATAYSPOR 2- 1 GÖZTEPE | MAÇ SONU

- Trabzonspor, ligde en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

- Sonuçlar

Bugün:

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1

- Puan durumu



O G B M A Y Av. PUAN

1.TRABZONSPOR 25 18 6 1 44 18 26 60

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 14 6 4 36 18 18 48

3.ADANA DEMİRSPOR 25 11 8 6 39 27 12 41

4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24 12 4 8 34 23 11 40

5.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 11 7 7 44 36 8 40

6.FENERBAHÇE 25 11 7 7 38 30 8 40

7.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 12 3 10 37 39 -2 39

8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 10 8 7 36 32 4 38

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 24 10 5 9 32 31 1 35

10.YUKATEL KAYSERİSPOR 25 9 8 8 36 36 0 35

11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 8 10 7 33 30 3 34

12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 9 6 10 30 39 -9 33

13.GALATASARAY 25 7 8 10 30 35 -5 29

14.KASIMPAŞA 25 7 7 11 32 34 -2 28

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 25 7 7 11 26 34 -8 28

16.GÖZTEPE 25 7 6 12 29 35 -6 27

17.GZT GİRESUNSPOR 25 7 5 13 23 28 -5 26

18.ÇAYKUR RİZESPOR 25 6 5 14 22 42 -20 23

19.ALTAY 25 6 4 15 26 38 -12 22

20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 24 4 4 16 19 41 -22 16



- Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)