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Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Hatayspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü El Kaabi (2) ve Lobjanidze'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanatta bulunan Caner’in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu

34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor - Karagümrük maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

54. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi.

58. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0.

74. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ortasında ön direkte topa kafayla vuran Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

76. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Jimmy Durmaz'ın sert şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 88 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 69 Benzia), Boudjemaa (Dk. 88 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 88 Kahraba), El Kaabi (Dk. 79 Saint Louis), Diouf

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia (Dk. 46 Pesic), Ahmed Musa (Dk. 46 Karamoh), Bistrovic (Dk. 88 Samed Onur), Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur (Dk. 65 Jimmy Durmaz), Toure (Dk. 46 Levent Mercan)

Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 ve Dk. 58 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu Hatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük| Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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