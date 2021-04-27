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Hatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Hatayspor maçı 3-1 üstünlükle kazandı.

Hatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 38. hafta maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Hatayspor oldu.

Hatayspor'un golleri Aabid ve Diouf'tan (2) geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise Piris da Motta penaltı vuruşundan kaydetti.

Bu skorla Hatayspor puanını 57'ye yükseltirken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.

HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da Boupendza pasını Aabid’e aktardı. Aabid sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, kimsenin dokunamadığı top doğrudan kaleye gitti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0,

12. dakikada Candeis’ın sağdan ortasına Lima kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

32. dakikada Billong hatalı pasında topla buluşan Candeias’ın sert şutunu kaleci Munir sektirdi, Stancu’nun kısa mesafeden şutunu da kaleci Munir kurtarmayı başardı.

İkinci yarının detayları birazdan...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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