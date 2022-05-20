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Hatayspor 4 – 1 Giresunspor | Maç sonucu

 Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Hatayspor 4 – 1 Giresunspor | Maç sonucu

 Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Kahraba’nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Bertuğ meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
66. dakikada Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Kahraba, ceza sahası çizgisi sol çizgisinden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1
74. dakikada Eray’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde El Kaabi dokundu direk dibinden topu kaleci çıkardı, devamında Fatih şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ancak kaleci Göktan’a faul yapıldığı gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.
81. dakikada Sadık, sağdan ceza sahasına girdi, pasını aktardı, Bertuğ topu ayağından sektirdi, o noktada bulunan El Kaabi sert bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 4-1
87. dakikada Onur’un ceza sahasına doğru uzun pasında El Kaabi kaleci Göktan’ın üzerinden aşırtarak vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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