Hatayspor 5 – 2 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti.

54. dakikada sol kanatta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topa vuran Sadık Baş'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

69. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası dışından sert şutunda, ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet Çörekçi'nin eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltı atışını kullanan Dicko, farkı 2'ye indirdi: 3-1.

73. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasla kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

84. dakikada Hatayspor dördüncü golü buldu. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan yerden ortada kaleciyi de geçen top El Kaabi'nin önünde kaldı. El Kaabi topu boş kaleye göndererek karşılaşmadaki 3'ncü golünü attı: 4-2.

88. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasına topla birlikte giren El Kaabi'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda top ağlara gitti: 5-2.

Mücadele, ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atakaş Hatayspor: 5 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 90 Eren Fansa), Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk.67 Boudjemaa), Benzia (Dk. 67 Saint-Louis), Sadık Baş (Dk. 81 Selimcan Temel), El Kaabi, Diouf (Dk. 81 Lobjanidze)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 46 Ahmet Eyüp Türkaslan), Campi, Haddadi, Buğra Çağıran (Dk. 88 Donsah), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş), Ndong (Dk. 46 Haqi Osman), Zeffane, Azubuike, Barış Başdaş, Karim Hafez, Dicko

Goller: Dk. 21, 34 ve 84 El Kaabi, Dk. 25 Benzia, Dk. 88 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 (Penaltıdan) ve Dk. 80 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)