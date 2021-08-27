Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.