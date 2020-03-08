Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek.

Kaynak: İHA