Hatayspor, Antalya’da ikinci yarıya hazırlanıyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, ısınma hareketleri ile devam etti. Bordo-beyazlılar antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların antrenmanda bir hayli istekli olduğu gözlendi.
Kaynak: İHA
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