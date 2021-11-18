Hatayspor - Antalyaspor canlı izle | Hatayspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için bizlerde Hatayspor - Antalyaspor canlı izle | Hatayspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor.

Hatayspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Hatayspor - Antalyaspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Tuna ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI KADROSU

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Diouf.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Poli, Fredy, Güray, Doğukan, Amilton, Mukairu.