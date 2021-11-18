2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Hatayspor - Antalyaspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Tuna ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.