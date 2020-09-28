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Hatayspor, Babajide Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı! Babajide Akintola kimdir?

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, transferlerine devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi, Babajide Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı.

Hatayspor, Babajide Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı! Babajide Akintola kimdir?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Midtjylland'dan Babajide Akintola'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan yazılı metinde, "Kulübümüz Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland’den Babajide David Akıntola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Omonoia Lefkoşa takımında sol ve sağ kanat olarak görev yapan Nijeryalı 24 yaşındaki başarılı futbolcunun imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. David’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

BABAJİDE AKİNTOLA KİMDİR?

13 Ocak 1996 yılında Nijerya'da dünyaya gelen Akintola, forvet ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor. 24 yaşında olan yıldız futbolcu, kariyerinin tamamını farklı kulüplerde kiralık olarak oynayarak geçirdi.

Babajide'nin 2015 yılında Midtjylland'da başlayan profesyonel futbol kariyeri, birçok farklı Norveç ve Danimarka takımında geçti.

Son olarak Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 109 maça çıktı. Bu 109 maçta, 29 gol, 16 asistle oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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