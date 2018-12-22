Hatayspor, Balıkesir hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da bu maçın hazırlıkları sona erdi.

Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Hatayspor, evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde üst üste kazanılan Bolu ve Giresunspor karşılaşmalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenerek kupada son 16 turuna kalan Hatayspor'da moraller üst seviyede. Bordo-beyazlılar, Balıkesir maçını da kazanarak devreyi en üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Hatayspor'un, Balıkesirspor'u konuk edeceği karşılaşma pazar günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

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DHA