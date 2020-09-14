Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 11 Eylül Cuma günü başlayan maçlarda futbolseverler bir çok heyecana ortak oldu. Ligin son şampiyonu Başakşehir ise haftanın son maçında, Süper Lig'e bu yıl yükselen Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Transfer dönemini ve hazırlık dönemini oldukça etkili geçiren iki takımda çok konuşulan transferlere imza atmıştı. Sezona son şampiyonu yenerek başlamak isteyen Hatayspor, geçen sezon ki başarısını bu yıl da tekrarlamak isteyen Başakşehir'i ağırlıyor. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Hatayspor ve Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig'in ilk haftasının son maçı, 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maçın hakemi, Mete Kalkavan olacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Başakşehir arasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların Digitürk üyeliğine sahip olması gerekmekte.