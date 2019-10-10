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Hatayspor, Bayram Toysal’la ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Hatayspor, Bayram Toysal’la ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

İlhan Palut ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte Tuzlaspor'da Teknik Direktörlük yapan Bayram Toysal'la anlaşma sağlandı. Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-beyazlı ekip ligin 8. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.

Hatayspor, Bayram Toysal’la ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor, Bayram Toysal’la ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İHA

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