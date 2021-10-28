Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Hatayspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Hatayspor - Beşiktaş maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Turan ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Hatayspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Münir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Traore, Ribeio, Al Kaabi, Ayoub, Lobhanidze, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi