Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Hatayspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Turan ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.