Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Hatayspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor, ligde oynadığı son 16 maçta, 27 puan toplayarak 6. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 16 maçta 34 puana ulaşarak puan durumunda 1. sırada yer aldı.

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Beşiktaş maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Hatayspor-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 19.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ