Hatayspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 14. Maç Günü kapsamında Hatayspor - Boluspor maçı oynanacak. Spor severler ise Hatayspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Hatayspor - Boluspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 14. Maç Günü
ekranlarda olacak.
Peki Hatayspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Hatayspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor - Boluspor, Spor Toto 1. Lig maçı 07 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:00
Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Hatayspor ile Boluspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.
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