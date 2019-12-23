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  3. Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA




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