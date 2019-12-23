Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Kaynak: İHA
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