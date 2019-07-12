Hatayspor, Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledi

Hatayspor iç transferde sözleşmesi sona eren deneyimli hücum oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'da sergilediği başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken ve ismi Süper Lig takımlarıyla anılan Caner Hüseyin Bağ, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hatayspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıldız oyuncusu Caner Hüseyin Bağ kendisini yeniden Hatayspor'un renklerine bağlayan imzayı attı. 2 sene daha Hatayspor'umuzun formasını giyecek" ifadeleri yer aldı. Gerçekleşen imza törenine Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan'ın yanı sıra Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan vekili Aydın Toksöz katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA