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Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan geri dönüyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında Hatayspor - Erzurumspor maçı bulunuyor. Peki, Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Hatayspor - Erzurumspor ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ligde aldığı sonuçlarla taraftarını memnun ediyor. İlk 4 haftada 7 puan toplayan Hatay ekibi, 7. sırada bulunuyor. Süper Lig'in gediklilerinden Erzurumspor ise 4 maçta 7 puan toplamayı başardı. Averaj farkı ile 5. sırada bulunan Erzurumspor, Hatay maçını kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde... 

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Hatayspor - Erzurumspor arasında oynanacak mücadele, Antakya Atatürk Stadyumu'nda 18 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Gökmen Baltacı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Hatayspor - Erzurumspor mücadelesi Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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