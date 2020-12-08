Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor'daki vaka sayıları nedeniyle ertelenen Erzurumspor maçı, bu hafta içi oynanacak. Karşılaşma önce tüm detayları haberimizde verdik. Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı. Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5. haftasında ertelenen Hatayspor - Erzurumspor maçı, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma, Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak Hatayspor - Erzurumspor mücadelesi, Çarşamba günü saat 19.30'da beIN SPORTS 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ