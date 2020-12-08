Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de erteleme maçı Hatayspor ile Erzurumspor arasında hafta içi oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor'daki vaka sayıları nedeniyle ertelenen Erzurumspor maçı, bu hafta içi oynanacak. Karşılaşma önce tüm detayları haberimizde verdik. Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı. Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
HATAYSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 5. haftasında ertelenen Hatayspor - Erzurumspor maçı, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma, Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de oynanacak Hatayspor - Erzurumspor mücadelesi, Çarşamba günü saat 19.30'da beIN SPORTS 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor, Hatayspor ile oynadığı dört lig maçında da rakibine mağlup olmazken (3G 1B); geçen sezon 1. Lig'deki iki karşılaşmadan dört puan çıkarmıştı (1G 1B).
- Sezonun ilk üç Süper Lig maçını kaybetmeyen (2G 1B) ve kalesinde gol görmeyen Hatayspor, son karşılaşmadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı (vs Alanyaspor).
- Süper Lig'de oynadığı son üç deplasman maçını kazanan BB Erzurumspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- 2020/21 Süper Lig sezonunda en düşük topla oynama yüzdesine sahip takım olan Hatayspor (%40.7), geçen sezon bu alanda BB Erzurumspor'un (%55.5) ardından 1. Lig'in en iyi ekibiydi (%55.2).
- Sezonun geride kalan ilk dört haftasında deplasmanda en fazla isabetli şut çeken takım olan BB Erzurumspor (12), aynı zamanda dış sahada en golcü ekip durumunda (5).