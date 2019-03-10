Hatayspor - Eskişehirspor: 4-0 

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Aslan, İlker Takpak, Kamil Çetin

HATAYSPOR: Akın(XX), Kubilay(XX), Selim(XX), (Dk.70 KorkishkoXX), Gökhan(XX), Mesut(XX), Mirkan(XX), (Dk63 Hamza(XX), Sadi(XX), Diello(XX), (Dk.87Nimaga), Yusuf(XX), Murat(XX), Caner(XX)

ESKİŞEHİRSPOR: Melih(X), Sezgin(X), Issah(X), (Dk. AlperenX), Milinkoviç(X), Erdal(X), Furkan(X), Sekidika(X), Hakan(X), (Dk.76 Mehmet), Mehmet(X), İbrahim Halil(X), (Dk.46 Sissoko(X), Ferhat(X)

GOLLER: Dk.2 Caner, Dk.16 Mirka, Dk.73 ve 85 Hamza (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Sadi, Gökhan (Hatayspor) Hakan (Eskişehirspor)

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Hatayspor, kendi evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Caner, Mirkan ve Hamza (2) attı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan Hatayspor'u evinde taraftarları yalnız bırakmadı.

DHA