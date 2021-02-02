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  3. Hatayspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe oldukça zorlu bir deplasmana çıkıyor. Hatayspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanarak haftayı lider tamamlamayı istiyor. Bugün saat 16.00'da oynanacak zorlu karşılaşmada, ilk 11'ler belli oldu. 

Fenerbahçe'de sezonun transferi Mesut Özil, ilk kez kadroya alındı. Dünya yıldızı, ilk 18'de yer aldı ve Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde forma giyecek.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.

Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Billong, Mesut Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Selim Ilgaz, Mame Diouf.  

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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