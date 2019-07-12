Hatayspor, Furkan Şeker'i transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen deneyimli sağ bek oyuncusu Furkan Şeker'i kadrosuna kattı.

Hatayspor yönetimi adına İdari Menajer Murat Bereket yaptığı yazılı açıklamada, 27 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. İdari Menajer Murat Bereket, "Hatayspor ailesine katılan Furkan Şeker'e hoşgeldin diyor ve yeni sezonda kendisine başarılar diliyorum. Futbolcumuza ve Hatayspor'a hayırlı olsun" dedi.

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DHA