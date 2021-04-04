Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

HATAY (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Savaş, Galatasaray'ın Türkiye'nin en güçlü ve önemli takımlarından biri olduğunu belirtti.

Atakaş Hatayspor'un da Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olduğunu hatırlatan Savaş, şöyle devam etti:

"Biz Süper Lig'e alışmaya çalışıyoruz ama şu var ki sahada futbolcular mücadele ediyor ve futbolcuların mücadelesi sonucu bugün 3-0 Atakaş Hatayspor galip geldi. Futbolcularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. Tabi Galatasaray'ın bir kısım futbolcusu eksik, bizde de Boupendza yok, birkaç stoperimiz yok, 2 sol bekimiz yoktu. Her iki takımda da çok eksiklikler var ama sonuç itibarıyla top sahada oynanıyor ve önemli bir galibiyet aldık, takımımızı tebrik ediyoruz."

Galatasaray'ı da tebrik eden Savaş, "Galatasaray, büyük camia ama tabi Hatay çok önemli bir rakip ve deplasman. Beşiktaş ile burada 2-2 kaldık ama Beşiktaş'ı neredeyse yeniyorduk. Fenerbahçe 2-1 yendi bizi ama Fenerbahçe'yi de neredeyse yeniyorduk, o gün çok şanssızdık. Bugün biraz daha biz şanslıydık ve galip geldik. Bundan sonraki süreç içerisinde amacımız ilk 10'da bitirmek, inşallah o hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.





Kaynak: AA