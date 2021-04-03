Hatayspor, Galatasaray'ı farklı geçti: 3-0
Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Hatayspor, Galatasaray'ı 3 - 0 mağlup etti.
Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 32.hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray ile 03.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0
36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0
76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Galatasaray
|3
|0
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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 19. Ömer Bayram, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 14. Martın Lınnes, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|16
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor