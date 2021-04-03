Hatayspor, Galatasaray'ı farklı geçti: 3-0

Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 32.hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray ile 03.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0

36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç sonucu:

Atakaş Hatayspor Galatasaray 3 0

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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 19. Ömer Bayram, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 14. Martın Lınnes, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları