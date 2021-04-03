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Hatayspor, Galatasaray'ı farklı geçti: 3-0

Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Hatayspor, Galatasaray'ı 3 - 0 mağlup etti.

Hatayspor, Galatasaray'ı farklı geçti: 3-0

Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 32.hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray ile 03.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. 

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0

36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR GALATASARAY
Atakaş Hatayspor Galatasaray
3 0

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı

 

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 19. Ömer Bayram, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 14. Martın Lınnes, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor30147948294919
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kayserispor308814233932-16
16Kasımpaşa308715334731-14
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor
Tayfun Altuntaş
Editör
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