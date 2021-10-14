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Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda 9. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Gaziantep FK üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Hatay'da, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Zorbay Küçük, yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Aksu görev alacak.

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