Hatayspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut alınan üç puanın çok değerli olduğunu, kalan maçlara tek tek konsantre olup, mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek "İlk yarı ligi galibiyetlerle bitirmiştik. Bu şekilde tekrar kaldığımız yerden başlamak istiyorduk. Hafta içi kupa maçımız vardı, bazı şans verdiğimiz oyuncular vardı. Bu noktada takımımızı en diri şekilde maça çıkarmak istiyorduk. Gençlerbirliği takımı hem fizik olarak, hem boy olarak hemde kuvvet olarak bu ligin üst düzey takımlarından biri. Onun için saha da çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü Gençlerbirliği birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplarla oynayıp, karambol pozisyonlar arayan bir takım. Uzun taçlarla ve duran toplarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. Bu noktada mücadelemizi arttırmamız gerekiyordu. Ama oyuncularım buna karşılık verdi, dönem dönem iyi pas yaptık. Gol yedikten sonram beraberliği yakalayarak içeri gitmemiz bizim adımıza son derece önemli bir kırılma noktasıydı. İkinci yarı 2-1'i bulana kadar takımım maçın hakimi idi. Bu skordan sonra tabii ki rakibin zorlaması oldu, duran toplar, frikikler ve taçlarla. Bunları da kurtarmayı bildik. Son anda da rakip tüm riskleri almışken, Mirkan'la üçüncü golü bulduk. Bizim için değerli üç puan oldu. Lig uzun, daha maçımız var ve hepsine maç maç konsantre olup, mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonucunda nerede olduğumuzu göreceğiz" dedi.

Palut: "Rakibi iyi bir zeminde ağırlamak isterdik"

Palut, rakip teknik direktörlerin sahanın zemininde şikayet ettiği yönünde ki soruya ise "Haklılar biz de onları daha iyi bir zeminde ağırlamak isterdik. Ligin topa en çok sahip olan ikinci takımı olan Hatayspor'da daha iyi sahada oynamak istiyor. Hatayspor birinci bölgeden üçüncü bölgeye mecbur kalmadıkça topa vurmuyor, Hatayspor karambol oyunu oynamıyor. Onun için saha kötü olsa da bizde kendimize avantaj sağlayalım demiyoruz. Biz de buna uyum gösterme adına bir kere olsun burada idman yapmadık, bir kere bile sahaya alışalım diye antrenmana gelmedik. Sahayı bizde korumaya çalıştık, onları anlıyorum daha güzel bir sahada, belki stratejiler farklıydı Erkan hocanın, belki daha çok pas yapmak istiyordu, saha buna müsaade etmedi. Hepsini saygı ile karşılıyorum ama şartlar bu. Umarım daha sonra gelen rakipleri daha iyi saha da ağırlama şansımız olabilir" ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Erkan Sözeri saha zemininden şikayet ederek "Burada nasıl futbol oynatıyor anlamış değilim" dedi. Sözeri açıklamasında "Rakibin emeklerini küçümsemiyorum, güzel bir galibiyet aldılar. Ama şunu söylemem lazım, bizi 3 maç Eskişehir'e gönderen zihniyet, kendi sahamız oynamamız gereken maçları Eskişehir'de oynatan zihniyet, Ankara'da ki sahayı beğenmeyen zihniyet, o şartları beğenmeyen zihniyet burada nasıl futbol oynatıyor anlamış değilim. Ben takımıma ne söyleyeceğim, "al vur, Nobre aşırırsa gol olur'. Türk futbolu adına utanç verici. Dün sahayı suluyorlar, yeşile boyuyorlar. Biçilmiş çimleri atıyorlar toprak yerlere. Biz yine hedefimize ulaşacağız, şampiyon olacağız. Ama bu zihniyet Türk futbolunun gelişmesine katkı sunmaz. Buraya Real Madrid'i, Barcelona'yı getir, Messi ne yapar burada ya? Ben bir şey söylemek istemiyorum, maçın yorumunu da yapmak istemiyorum. Ben iyi sahada oynayayım, benim oyuncularım da kötü oynasın, tebrik edeyim. Türk futbolu böyle kalkınmaz. Böyle sahada futbol oynatılır mı ya? Ne diyeceğim oyuncuma? Niye pas atamıyorsun, niye orta yapamıyorsun mu diyeceğim. Atılan gollerde ortada, saçma sapan goller. Biz taçtan attık, rakip duran toptan attı. Bu sahada başka gol olmaz ki. Gençlerbirliği niteliği, kalitesi, kültürü ile düzeyli bir takım. Ama yazıktır günahtır" dedi.

Kaynak: İHA