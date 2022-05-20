Fatih Karagümrük 0 – 1 Alanyaspor | Maç sonucu, özetiMeteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyardı! Yarın o saatlere dikkat! Gök gürültülü ve kuvvetli yağış geliyor! "Sonrası hep kurak"Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linkiAdana Demirspor – Göztepe maçı canlı izle | Adana Demirspor – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiBaşakşehir 3 – 1 Trabzonspor | Maç sonucu, özetiSon dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Maymun Çiçeği Hastalığı açıklaması! Pandemiye yol açacak mı?Ünlü komedyen Baturay Özdemir'den, güzeller güzeli milli voleybolcu Zehra Güneş'i kızdıracak itiraf! Çekinmeden açıkladı! "Asansörde onunla..."Survivor şampiyonları haram para mı kazandı? İzlemek bile caiz değilmiş! İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan ağızları açık bırakan fetva! "Ayıptır ve günahtır"Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiFenomen gelin adayı Hanife Gürdal seksi kırmızı bikinisiyle yürek hoplattı! Eşiyle özel anlarını paylaştı! “Kocasındaki genişlik Konya Ovası’nda yok!”
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Giresunspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Hatayspor – Giresunspor maçı canlı izle | Hatayspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Hatayspor - Giresunspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Murat Altan yapıyor.

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Hatayspor - Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT