Hatayspor Giresunspor maçı ne zaman | Giresunspor Hatayspor izleme linki

Spor severler Hatayspor Giresunspor maçı ne zaman diye aratmaya başladı bile. Peki Giresunspor Hatayspor izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Hatayspor Giresunspor maçı ne zaman

Yen sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Hatayspor, iknc hazırlık maçını Gresunspor le oynayacak. Erzurum’da kamp yapılan oteln sahasında saat 17.30 da oynanacak karşılaşmada iki takımda tüm oyuncularına şans verecek. Teknk drektör İlhan Palut, Gresunspor karşısında sahaya k ayrı takım çıkarması beklenyor. Genç oyuncuların performansını da görmek steyen Palut, Gresunspor karşısında özellkle genç oyuncuları takbe alacağı öğrenldi.

Giresunspor Hatayspor izleme linki

Yen sezon hazırlıklarını Erzurum‘da sürdüren temslcmz Hatayspor, kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maçlarının programı bell oldu

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil. Türkiye'den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Hatayspor‘umuz, Erzurum Yüksek İrtfa Kamp Merkez‘nde 27 Temmuz Cumartes günü saat 17:30‘da lgdek rakplermzden Gresunspor le, 31 Temmuz Çarşamba günü Süper Lg temslcs MKE Ankaragücü le ve 4 Ağustos Pazar günü se Büyükşehr Beledye Erzurumspor le karşı karşıya gelecek. Saatler açıklanmayan karşılaşmaların saatler se daha sonra açıklanacak.