Hatayspor - Karagümrük maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Hatayspor ile Karagümrük karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 9 maça çıkan Hatayspor 15 puan toplayarak ligin 11. sırasında yerini aldı. Karagümrük ise 11 maçta 17 puan ile 6. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Hatayspor - Karagümrük maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Özgür Ertem üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Hatayspor - Karagümrük maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ