Süper Lig'in 3. haftasında devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan Hatayspor - Kasımpaşa maçı taraftarların araştırdığı konular arasına girdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor lige oldukça iyi başlamış ve 1 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Kasımpaşa ise 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile yoluna devam ediyor. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak?Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR - KASIMPAŞA NE ZAMAN?

Hatayspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan Süper Lig 3. hafta mücadelesi, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Antakya Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper Lig'de 3. hafta maçı olan Hatayspor - Kasımpaşa mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyicilerle buluşacak.