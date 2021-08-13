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Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Lige ara verilen bu yaz döneminin ardından taraftarlar yeni sezonu merakla bekliyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ilk hafta Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Hatay'da, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Yunus Yıldırım bu mücadeleyi yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ercüment Tapcı ve Bülent Tırnaksız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Atalay olacak.

Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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