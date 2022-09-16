Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 7. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Hatayspor- Kayserispor maçı canlı izle | Hatayspor - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 7.haftasındaki Hatayspor - Kayserispor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapıyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Hatayspor - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Hatayspor XI: Erce, Kamil, Recep, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Louis, Lobjanidze, El Kaabi.

Kayserispor XI: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, İlhan.