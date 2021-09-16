Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Kayserispor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kayserispor maçı Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.