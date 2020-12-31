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Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile Konyaspor arasında oynanacak. Peki, Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Hatayspor, bu sezon çıktığı 14 maçta, 24 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Konyaspor ise 14 maçta, 19 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor-Konyaspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Hatayspor-Konyaspormaçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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