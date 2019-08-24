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  3. Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlılar maç için İzmir'e doğru yola çıktı.

Hatayspor, yarın İzmir'de oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Bordo- beyazlılar antrenmanın ardından İzmir'e doğru yola çıktı.

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA

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